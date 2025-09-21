◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）３打差３位で出た石川遼（カシオ）は通算１７アンダーで並んだ金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）とのプレーオフ（ＰＯ）の末に敗れた。２ホール目でボギーをたたき、今季初優勝、通算２１勝目はならなかった。２０１５年に制した大会で、２２年に続いてＰＯで惜敗した。ＰＯ２ホール目でティーショットを右バン