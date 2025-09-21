◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）中日の大野雄大投手が先発して、６回８安打２失点。１１勝目をマークした。初回に、丸、キャベッジ泉口、岡本の４連打で２点の先制を許した。だが、直後に上林の１６号ソロで１点差に迫ると、２回１死一塁。女房役の石伊が、田中将の１３１キロのスライダーを捉えて、左越えの３号２ランで逆転に成功した。３―２と援護をもらった大野は２回以降をきっちり