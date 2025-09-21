◆全国高校ラグビーフットボール大会大阪府予選▽第２地区１回戦茨木３８―５履正社（２１日・門真西高）高校野球の名門・履正社で今春創部のラグビー部が、花園予選の初戦に臨み、茨木に敗れて初戦で姿を消した。公式戦初勝利はお預けとなった。立ち上がりは反則で相手に主導権を渡す場面が多く、なかなかボールを持てない時間が続いた。前半２０分までに１９点を奪われる展開。履正社フィフティーンから「落ち着こう」とい