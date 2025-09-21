◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル＝３着まで菊花賞への優先出走権、良）菊花賞トライアルに３歳牡馬１０頭が出走し、２番人気のエリキング（栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）が外から豪快に伸びて差し切り、重賞２勝目を飾った。川田将雅騎手は２０２３年のサトノグランツ以来、２年ぶりの勝利。セントウルＳ（カンチェンジュンガ）、ローズＳ（カムニャック）に続く３週連続の重賞勝利