女性3人組「Perfume」が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。大学進学を振り返った。3人はアクターズスクール広島時代の1999年にグループを結成。05年にメジャーデビューし、中田ヤスタカ氏によるテクノポップサウンドで独自の地位を確立した。ブレークのきっかけは07年発売の「ポリリズム」のヒットだったが、MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「そこからがらっと変わりました？」と尋ねると、3