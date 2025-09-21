東京六大学野球リーグは21日、神宮球場で第2週の2回戦2試合が行われ、明大は10―0で東大に連勝して勝ち点1とした。法大は4―1で立大を破り、1勝1敗で3回戦に持ち込んだ。明大は光弘の3点本塁打など15安打で大勝した。法大は先発丸山ら5人の継投でリードを守り切った。