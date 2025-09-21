巨人の田中将大投手（３６）が日米通算２００勝達成をかけて２１日の中日戦（バンテリン）に先発するも６回途中５安打５失点で無念の降板。またもやメモリアル勝利がお預けとなると、Ｘ上では「マーくん」がトレンド入りした。打線が初回に２点を先制し心強い援護点を貰った田中将だったが、直後の守りで上林にソロを被弾すると、続く２回には石伊に逆転２ランを被弾。その後の６回一死一塁から細川に適時打を浴びてさらに１点