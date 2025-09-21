【モデルプレス＝2025/09/21】元タレントの木下優樹菜が21日、自身のInstagramを更新。手作りのお昼ごはんを公開し、反響が寄せられている。【写真】木下優樹菜「盛りだくさんで美味しそう」と話題の手作り昼食◆木下優樹菜、手作りの昼食公開木下は「日曜日のお昼」とつづり、手作りの昼食を公開。おでんやかんぴょう巻き、ネギトロ丼が並んだ豪華なメニューとなっている。また、投稿ではおでんの具材を仕込む様子なども披露して