この記事では、みんなの銀行の25卒新入社員である私、鈴木と、同じく同期の樋口さんがペアとなり、入社から約2ヵ月間、デジタルバンクでのリアルな体験談を綴っていきたいと思います。入社式：「期待と不安で足が震えた……」私たちの社会人生活が始まった日鈴木：今回は回顧録のような形で、入社から研修、配属までの時間を一緒に振り返ってみましょうか。それでは早速……みんなの銀行の新入社員として、初めてオフィス（福岡・