西武８−２楽天（パ・リーグ＝２１日）――ノーゲームとなった前回を含め今季３度、雨で登板が消えた「どちらからというと嫌い」という仙台のマウンドで西武・隅田が好投した。最後の２回で失点したが、６回２失点。武器のチェンジアップが効力を発揮し、気候にも打線の援護にも恵まれプロ４年目で初の２桁勝利に到達した。