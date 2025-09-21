◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(21日、みずほPayPayドーム)オリックス・山粼颯一郎投手が8回、無死満塁の場面でマウンドにあがり圧巻の好リリーフを見せました。前日20日のソフトバンク戦では、同点で迎えた8回にペルドモ投手が無死満塁のピンチを招き山粼投手が起用されます。この場面では海野隆司選手と周東佑京選手から三振を奪うなど、圧巻の好リリーフ。絶体絶命のピンチを無失点で抑えていました