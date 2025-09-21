男子4×400mリレーは20日に予選が行われ、2組に登場した日本は2分59秒74の7着で予選敗退。2大会ぶりの決勝進出は叶わなかった。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手1組では4連覇を目指す王者・アメリカがまさかの6着でフィニッシュ。一時敗退となったが、その後、世界陸連はアメリカ（4レーン）とケニア（7レーン）がザンビアの妨害を受けたことで救済対象となり、再レースが翌21日午前10時40分から行われた。