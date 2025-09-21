韓国スキンケアブランド【ダーマファーム】から、待望の新作「PEPTOLOGY（ペプトロジー）」が登場しました。ペプチド研究に基づく処方と、肌にやさしく寄り添う設計が魅力のシリーズです。今回、TOMORROW X TOGETHERのHUENINGKAIがグローバルアンバサダーに就任後初のお披露目となることでも話題に♡全国のバラエティショップやドラッグストアで展開が始まり、美肌を目指す女性たちの注