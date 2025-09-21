小泉農水相は21日、自民党総裁選に勝って首相になった場合の衆院の早期解散に否定的な考え方を示した。さいたま市で記者団の取材に対し、小泉氏は「現時点で私が総理総裁になったらすぐに解散するという状況にはないと思っている」と述べた。理由について、「国民が求めていることは、目の前の課題を速やかに解決することだ」として、「更なる政治空白より政策を形にする」と強調した。また、「自民党の内輪もめの中で国会を開催で