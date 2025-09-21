21日（日）、タマホームスタジアム筑後でのウエスタン・リーグ、対ソフトバンク戦。阪神の先発投手は富田蓮、対するソフトバンクの先発投手はオスナ。5回表、両軍無得点のまま進んだ試合がついに動く。井坪陽生の安打などで無死満塁とし、山田脩也の適時内野安打で1点を挙げた。待望のリードを奪う。5回裏、富田はランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。6回表、山田、福島圭音の連続適時打で2点を追加