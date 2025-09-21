21日（日）、ジャイアンツタウンスタジアムでのイースタン・リーグ、対日本ハム戦。巨人の先発投手は山田龍聖、対する日本ハムの先発投手は山本晃大。1回表、山田は適時二塁打などで2点を奪われる。巨人は先制を許してしまう。3回表、2番手の戸田懐生が登板。本塁打を浴び1点を奪われる。0対3となる。5回表、マウンドに3番手の石川達也が上がり、三者凡退に打ち取った。6回表、4番手の菊地大稀が登板し、三者凡退に打ち