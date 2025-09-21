福岡南署は21日、福岡市南区若久6丁目16番付近の路上で20日午後6時ごろ、女性が路上に横たわっている見知らぬ男から「バッグが足に絡まっている。助けてほしい」と声をかける事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。女性が近くにいた人を呼んだところ、男は立ち上がり「大丈夫です」と言って走って立ち去った。男は30代くらいのやせ形。眼鏡あり、耳にかかるくらいの長さの黒髪、青色作業着、空調服を着用。手提げ