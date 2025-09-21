◇MLB マリナーズ6-4アストロズ(日本時間21日、ダイキン・パーク)マリナーズのカル・ローリー選手がメジャートップの57号本塁打を放ち、ケン・グリフィーJr.選手を抜いて球団最多本塁打記録を更新しました。この日「2番・キャッチャー」で出場したローリー選手は3回、カウント0-2からアストロズ・バルデス投手の高めシンカーを捉え、逆方向へ399フィート(約121.6メートル)先の相手ブルペンへ叩き込みます。相手チームのファンで埋