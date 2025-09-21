「中日５−２巨人」（２１、バンテリンドーム）巨人・田中将大投手が日米通算２００勝達成をかけて先発したが、六回途中５失点で４敗目。王手をかけてから３度目の登板も記録達成はならなかった。シーズンは残り６試合。阿部監督は田中将の今後について、２８日のヤクルト戦（神宮）で登板させる考えを示した。来週は２位を争うＤｅＮＡとの直接対決を含めて４試合、再来週は３０日と１０月１日・中日との２連戦を残す。田中