「楽天２−８西武」（２１日、楽天モバイルパーク）楽天が５位・西武にカード負け越し。逆転で狙うＣＳ進出へ、痛恨の１敗となった。先発・藤井が誤算だった。二回に味方のミスも重なって先制点を奪われると、踏ん張れない。１死三塁から長谷川に適時打を許すなど、この回３点を失った。さらに三回、先頭の滝沢に左前打を許したところで三木監督は決断。先発を２回０／３で降ろし継投に入る苦しい展開となった。打線は西武