秋の高校野球新潟県大会は20日、準々決勝4試合が行われベスト4が出揃いました。開志学園は六日町に6-1で勝利。中越は逆転勝ちで新発田中央を下し、ベスト4進出。日本文理は初回に挙げた1点を守り切り、1-0で新潟県央工に勝ちました。帝京長岡はコールド勝ちでベスト4進出を決めています。準決勝は23日、決勝は24日に行われ、上位3チームが北信越大会に出場し、来春のセンバツを目指します。 ■準々決勝の結果 開志学