◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人・阿部慎之助監督が、来週以降、田中将大投手に再度、日米通算２００勝に向けてチャンスを与えることを明言した。杉内俊哉投手チーフコーチも「次戦は中６日で」と明かし、２８日のヤクルト戦（神宮）での登板見込みとなった。【試合後の阿部監督の一問一答】―田中将大２００勝ならず「そうだね、初回のあの（無死）二、三塁で１点も入らなかったのがね