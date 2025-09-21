◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人佐々木俊輔外野手▽阪神伊藤将司投手▽阪神島本浩也投手▽阪神茨木秀俊投手▽阪神長坂拳弥捕手▽ＤｅＮＡ平良拳太郎投手【出場選手登録抹消】▽巨人岡田悠希外野手▽阪神椎葉剛投手▽阪神高橋遥人投手▽阪神楠本泰史外野手▽ＤｅＮＡ山崎康晃投手▽広島大瀬良大地投手▽ヤクルト小川泰弘投手▽中日岡田俊哉投手▽中日