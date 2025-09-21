◆パ・リーグ楽天２―８西武（２１日・楽天モバイル）楽天が西武に敗れて今カード負け越しとなり、ＣＳ圏内の３位・オリックスとの差を詰めることはできなかった。先発左腕の藤井聖投手が２回に適時失策で先制を許すと、その後２本の適時打を浴びて計３失点。中継ぎ陣も失点を重ねた。打線は５回２死二塁で２番・遊撃の村林一輝内野手が左前適時打。６回１死から５番・一塁の浅村栄斗内野手が左中間スタンドへ８号ソロを放っ