寝苦しい夜が続くと、ほてりや不眠に悩むことも。そんなときは、体の熱をとり、うるおいを与える食材を組み合わせることで、安眠をサポートします。 今回は、うまみたっぷりな『トマトとベーコンの卵炒め』をご紹介。シンプルだけど、体にやさしい薬膳のポイントもしっかり押さえた一皿です。『トマトとベーコンの卵炒め』の薬膳ポイント体をうるおす働きのある「トマト」と「チーズ」、そして「卵」。とくに、トマトには体の熱を