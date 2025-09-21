【モデルプレス＝2025/09/21】9月20日〜21日、福井県・鯖江市西山公園にて「めがねのまちさばえSDGsフェス2025」が開催。20日には“めがねのまちさばえ応援プロジェクト スペシャルステージ”として「“さばえアクション∞（エイト）”コレクション produced by TGC」と、「LDH ダンスワークショップショー」が行われた。【写真】地元高校生とコラボするTETSUYA＆岩谷翔吾◆くれいじーまぐねっと・MINAMIら登場“めがねのまちさば