【モデルプレス＝2025/09/21】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）の公式Instagramが、21日に更新された。MAYA（マヤ）のヘアスタイルに注目が集まっている。【写真】NiziUマヤ「天使」と話題のりんごヘア◆マヤ、りんごヘアのオフショット公開現在、ホールツアー「NiziU Live with U 2025」を開催中のNiziU。19日には、リンクステーションホール青森 大ホールにて公演が行われた。マヤは「あおもりありがとう また来たいな