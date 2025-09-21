ANAオープン最終日（21日・北海道札幌GC輪厚＝7066ヤード、パー72）昨年の国内賞金王、金谷拓実が通算17アンダーの271で並んだ石川遼をプレーオフで下し、昨年10月以来のツアー通算8勝目（アマチュア時代を含む）を挙げた。優勝賞金2千万円を獲得した。金谷は69、石川は68で回った。宋永漢（韓国）が1打差の3位で前日首位の大槻智春は74とスコアを落とし、通算14アンダーの4位。清水大成、蝉川泰果ら5人が13アンダーの5位だっ