俳優の山口智子（60）が20日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時30分）に出演。昨年に還暦を迎え、近況について語った。MCの今田耕司（59）と同世代の山口。来年の3月に還暦を迎える今田から「どうですか？変わりました？」と振られると、「早くおいで！こっちに。むっちゃ楽しいわ。100億倍楽しいわ。余計なモノがそぎ落とされてすごい楽。目標がしぼりこまれてきて、すっごい楽しい」と、両手で迎え入れるポーズ