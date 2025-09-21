チリビには晴天がよく似合う。昨日はレインウェアを羽織っている観客ばかりだったが、今日は日除けのために帽子をかぶっていたり、頭にタオルを乗せている人が多い。そんなピーカン空模様の下、3人がオープニングナンバーに選んだのは「See C Love」だった。Lily(G,Vo)が刻む軽やかなリフの上でMoto(Vo)のボーカルが舞い、徐々にグルーヴ感溢れるロックへと展開していく。曲が終わり、ビートが鳴り続ける中、「一緒に最後まで楽し