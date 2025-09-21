ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï21Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç8ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£NHK¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤ËÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Î»¡Ê36¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬½é¤á¤Æ¤Î¹ñµ»´Û´ÑÀï¤À¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¸þÀµÌÌ¤«¤é²£¹Ë¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò´Ö¶á¤ÇÌÜ¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢´¶Æ°¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â½é¹ñµ»´Û¤¬Ãæ·ÑÀÊ¡£¿È¤Î°ú¤­Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀè¤Û¤ÉÛÆÀÊ¤Ç¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢