俳優の竹中直人（69）が21日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。自分を演劇の世界に引き戻してくれた“恩人”を明かした。この日は俳優の生瀬勝久、MCの満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに埼玉県朝霞市をドライブ。生瀬は2度目の出演で、竹中は初出演となった。2人は2011年から演劇ユニット「竹生企画」を組んでいる。トーク中、竹中は「誰かの一言で変わるっ