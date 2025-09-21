6回2失点で11勝目を挙げた中日・大野＝バンテリンドーム巨人が逆転負け。田中将は2―1の二回に石伊に2ランを浴びてひっくり返され、六回は細川に適時三塁打を浴びて交代。5回1/3を5失点で4敗目を喫した。中日の大野は6回を2失点で11勝目、松山は43セーブ目をそれぞれ挙げた。