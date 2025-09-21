イランの核開発問題をめぐり、今月末にも国連のイランへの制裁が復活する可能性があるなか、イランは制裁が再び発動された場合、IAEA=国際原子力機関との協力を停止する考えを示しました。ロイター通信などによりますと、イラン最高安全保障委員会は20日、国連のイランに対する制裁が復活した場合、IAEAとの協力は「事実上停止される」と表明しました。ペゼシュキアン大統領は「過剰な要求に対して決して屈しない」と強硬な姿勢を