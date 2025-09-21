本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、着々と積み上げている記録に球団公式メディアが注目している。20日（日本時間21日）に本拠地で行われたジャイアンツ戦、大谷は4回に四球で出塁後に生還。これで、直近20年で3人目となる「シーズン140得点」を記録したのだ。この日の大谷は6回に53号ソロを放ち、ナ・リーグトップのカイル・シュワーバー外野手に並んだ。ただ、球団公式メディア「ドジャー・インサ