２０日、第３回全国技能大会で、産業機械種目の競技に臨む選手たち。（鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社鄭州9月21日】中国河南省鄭州市で19日から、職業技能を競う第3回全国技能大会が5日間の日程で開かれている。今回は「技能が照らす前途」をテーマに、35の代表団の選手3420人が106種目に参加した。２０日、第３回全国技能大会で、工業インターネットエンジニアリング種目の競技に臨む選手たち。（鄭州＝新華社記者／李