赤木印刷は、卓上カレンダー用 高級封筒「Luxmere」を2025年10月にオンラインにて発売します。 赤木印刷「Luxmere」 サイズ：205×205mm枚数：3枚入り価格：990円(税込)カラー：ネイビー／ブラウン 赤木印刷は、卓上カレンダー用 高級封筒「Luxmere」を2025年10月にオンラインにて発売。現在最も市場に出回っている「B6サイズ」の卓上カレンダーにベストフィットしており、上得意様にお渡しする際の「包