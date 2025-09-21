「飛行開発実験団」70周年記念塗装機が登場航空自衛隊岐阜基地は2025年9月19日、飛行開発実験団の創設70周年記念塗装をF-15戦闘機に施したと発表し、公式Xで映像も公開しました。今後、この記念塗装機は岐阜基地航空祭で展示される予定となっています。【映像】これが姿を現したF-15の記念塗装機です現存する飛行場としては最古の岐阜基地には、航空機やミサイルといった、航空装備品に対する試験を行う飛行開発実験団が所在し