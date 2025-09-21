「こんにゃくパーク」は、10月5日の『みそおでんの日』PRのため、2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)までイベントを開催！期間中、無料バイキングでは「月のうさぎ 田楽みそおでん」を韓国屋台風おでんの味付けで提供、限定セットも販売します。 こんにゃくパーク『みそおでんの日』限定セット 内容：・月のうさぎ 田楽みそおでん150g×3・月のうさぎ 生姜田楽みそおでん150g×3・カニカマ好きも絶賛のしら