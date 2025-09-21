NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。ヤクルトは小川泰弘投手を登録抹消しました。小川投手は、今季12試合に先発し4勝5敗、防御率3.31を記録しています。前日の中日戦に先発し、初回に先頭から連打を許しながらも無失点と力投を見せますが、3回に味方のエラーが絡み2失点。その後は6回まで90球を投じ、粘りの投球を続けましたが、打線の援護なく敗戦投手となりました。