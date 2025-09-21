「ヤクルト−阪神」（２１日、神宮球場）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が試合前に古巣関係者らにあいさつ詣でを行った。神宮外苑・コブシ球場での練習の合間だった。高津監督が阪神・野村バッテリーコーチと談笑していると近寄って会話を交わした。その後は、同球場で練習を行う虎ナインたちのもとに足を運び懐かしそうな表情を浮かべて話をした。伊藤将や才木、大山、森下らの主力と談笑。岩貞や岩崎、坂本と