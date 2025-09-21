金澤烏骨鶏の里は9月16日から『かすていらの超希少部位である美味(みみ)キャンペーン』を同社通販サイトで開催。 金澤烏骨鶏の里『かすていらの超希少部位である美味(みみ)キャンペーン』 実施期間：9月16日 11時00分〜10月31日 11時00分頃まで 金澤烏骨鶏の里は9月16日から『かすていらの超希少部位である美味(みみ)キャンペーン』を同社通販サイトで開催中です！▼かすていらの超希少部位である美味(みみ)