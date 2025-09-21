「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）貫禄の勝利だ。メンバー唯一のＧ１馬レガレイラが、直線外から豪快に差し切って１番人気の支持に応えた。スタート直後に前をカットされるシーンはあったが、序盤は落ち着いて中団を追走。向正面でレースが動いた場面でも慌てることなく冷静に立ち回り、４角手前で戸崎圭がゴーサインを出すとエンジン全開。一気に前団をかわし去り、悠々と先頭でゴールを駆け抜けた。２着には２番人