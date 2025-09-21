「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）２番人気のエリキングが差し切って重賞２勝目を飾った。２着は１番人気のショウヘイ、３着には３番人気のジョバンニが入り、上位３頭は菊花賞（１０月２６日・京都）への優先出走権を獲得した。終わってみればダービー組の決着だった。最後の直線。ダービー３着のショウヘイが先に抜け出したところを、大外からダービー５着のエリキングが襲いかかる。力強い脚取りでかわすと、先頭でゴ