元Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅで歌手の岩橋玄樹、元宝塚歌劇団で俳優の彩凪翔、俳優の加藤雅也が２１日、大阪市内で映画「男神」の舞台あいさつに出席した。岩橋にとっては映画初出演で、甘いマスクながら建設作業員という役どころに挑戦した。ファンタジーホラー作品で、アイドル時代とはギャップのある役柄。共演の加藤から「こんなビジュアル系なのに映画の中ではガテン系でしょ？きのう気づいたんやな、俺な」と話題を振られる