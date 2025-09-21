俳優の片岡凜さんが自身のＸを更新。タクシーに関する出来事について綴りました。 【写真を見る】【 片岡凜 】 「やっと来たタクシー、おじいさんが杖で私を制止スッと横入りして行ってしまった」ＳＮＳに綴る「まったく、私で良かったわ」片岡凜さんは「やっと来たタクシー、おじいさんが杖で私を制止スッと横入りして行ってしまった。」と、投稿。続けて「まったく、私で良かったわ長生きしてね」と、綴りました。