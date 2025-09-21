70歳からYouTubeの世界に飛び込んだ水彩画家の柴崎春通さん。優しい笑顔と聞き入ってしまう声に多くの視聴者が集まり、今や大人気ユーチューバーだ。そんな柴崎さんはどんな人生を歩んできたのか？公務員ではなく、画家の道を目指して上京、9・11のアメリカ同時多発テロに遭遇したり、6度の心臓手術に大腸がんも経験。どんなときも絵を描くことをやめなかった柴崎さんが伝えたいこととは―。【写真】凄すぎる！柴崎さんが描