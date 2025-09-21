歌い手として活動するAdo（22）が20日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（土曜深夜1・25）に“紙ゲスト”として出演。カラオケの選曲で司会を驚かせた。ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとに同コンビが2人でトークをする番組。“おじさんたちの前でカラオケを歌うなら？”という質問に答えた。「私が好きな曲ですが」と前置きして中森明菜、荻野目洋子、山口百恵、中原めいこ、早見優、「少年隊」、岩崎良美、