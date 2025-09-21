NPB（日本野球機構）は21日の公示を発表。阪神は7選手を入れ替えました。抹消となったのは、前日登板した郄橋遥人投手と椎葉剛投手、代打起用された楠本泰史選手。登録となったのは、この日のヤクルト戦先発の伊藤将司投手と、島本浩也投手、茨木秀俊投手、長坂拳弥選手です。抹消となった郄橋投手は、前日20日のDeNA戦のマウンドにあがると、4回に山本祐大選手の先制タイムリーを浴び失点。5回にも2アウト2塁から蝦名