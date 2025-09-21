プロ野球・DeNAは21日の公示で2投手を入れ替えました。昇格となった平良拳太郎投手は、今季10試合の先発で3勝3敗、防御率3.00の成績。21日は本拠地での広島戦に先発予定です。直近では4日の広島戦で5回無失点に抑え、白星を手にしています。抹消となった山粼康晃投手は、今季17試合の登板で0勝3敗、1ホールド、1セーブ、防御率4.20の成績。直近2試合の登板ではいずれも本塁打を浴びて失点していました。